Директорка франківського дитсадка виписала доньці 300 тис. грн премій

Протягом 16-23 червня Івано-Франківський міський суд виніс низку постанов, якими визнав винною директорку дитсадка №18 «Зернятко» Тетяну Кузьменко у вчиненні адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією.

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За півтора року Кузьменко виписала своїй дочці-комірниці премій на 301 тисячу гривень, пише КУРС.

Тетяна Кузьменко виплачувала премії доньці, яка начебто працює у дитсадку комірницею, протягом червня 2023 року – грудня 2024 року. Розмір премій становив від 10 до 22 тисяч гривень на місяць.

При цьому керівниця дитсадка не повідомила про реальний конфлікт інтересів керівника Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради (ч. 1 ст. 172-7 КУпАП), як того вимагає закон, та прийняла рішення в умовах реального конфлікту інтересів (ч. 2 ст. 172-7 КУпАП).

Премії помісячно:

червень 2023 року – 20 000 грн;

липень 2023 року – 20 000 грн ;

; серпень 2023 року – 20 000 грн ;

; вересень 2023 року – 20 000 грн;

жовтень 2023 року – 20 000 грн;

листопад 2023 року – 20 000 грн ;

; грудень 2023 року – 22 000 грн ;

; січень 2024 року – 20 000 грн ;

; лютий 2024 року – 14 000 грн;

березень 2024 року – 14 000 грн;

квітень 2024 року – 14 000 грн;

травень 2024 року – 14 000 грн;

червень 2024 року – 21 000 грн;

серпень 2024 року – 10 000 грн;

вересень 2024 року – 14 000 грн;

жовтень 2024 року – 12 000 грн;

листопад 2024 – 12 000 грн;

грудень 2024 – 14 000 грн.

У суді директорка дитсадка свою вину визнала. Обтяжуючих обставин суд не встановив. Натомість її каяття врахував як пом’якшувальний фактор.

Отже, кількома постановами суд визнав Кузьменко винною за ч. 1 ст. 172-7 КУпАП (неповідомлення про наявність конфлікту інтересів) та ч. 2 ст. 172-7 КУпАП (вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів).

Суд призначив їй покарання у вигляді штрафів від 1700 до 3400 грн на загальну суму 15 300 грн. Ще 3600 грн вона має сплатити судового збору.