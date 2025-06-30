Помер військовий з Івано-Франківщини Володимир Тепчук

25 червня 2025 року помер військовослужбовець з Івано-Франківщини Володимир Тепчук.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Калуської громади Андрій Найда, пише Правда.

Володимир Тепчук народився 1977 року, проживав у Калуші. До війська чоловік мобілізувався у квітні 2022.

Служив на Донецькому напрямку командиром 1 інженерного відділення 1 інженерної роти однієї з військових частин Сил оборони. Мав звання сержанта.