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Помер військовий з Івано-Франківщини Володимир Тепчук
Диван на коліщатках в темній вітальні

Помер військовий з Івано-Франківщини Володимир Тепчук

Автор: Олег Мамчур
30/06/2025 14:14
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25 червня 2025 року помер військовослужбовець з Івано-Франківщини Володимир Тепчук.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Калуської громади Андрій Найда, пише Правда.

Володимир Тепчук народився 1977 року, проживав у Калуші. До війська чоловік мобілізувався у квітні 2022.

Служив на Донецькому напрямку командиром 1 інженерного відділення 1 інженерної роти однієї з військових частин Сил оборони. Мав звання сержанта.