Підтвержено загибель на фронті прикарпатця Івана Тимківа

Богородчанська громада втратила ще одного відважного героя – Івана Тимківа, який самовіддано боронив українську землю від московських зайд, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на голову Богородчаської селищної територіальної громади Ростислава Зарембу.
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2 місяці вважався зниклим без вісти
Шановна громадо! На жаль, отримано сповіщення про те, що у бою з ворогом за волю нашої держави поліг смертю хоробрих воїн з села Грабовець Богородчанської громади Тимків Іван Дмитрович, 1979 р.н., йдеться у дописі
Іван Тимків був бійцем 156-ї окремої механізованої бригади
З 30 травня 2025 боєць вважався зниклим безвісти. Лише зараз, після офіційного підтвердження та процедури опізнання дружиною, стрільця-санітара мотопіхотного батальйону в/ч 5003 Івана Тимківа визнано загиблим під час виконання бойового завдання біля села Юнаківка Сумської області.
Про час почесної зустрічі захисника України повідомимо додатково. Слава Україні! Героям слава!