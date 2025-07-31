ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Рятувальник допомагає групі людей у лісі.
Диван на коліщатках в темній вітальні

8-річного хлопчика, який зник напередодні на Калущині, знайшли

Автор: Оксана Марушкевич
31/07/2025 09:49
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Готелі Reikartz і контакти, Україна
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

О 08:54 зниклу дитину Кузіва Михайла, якого розшукували цілу ніч, знайдено поблизу села Перекоси, на Калущині. Стан хлопчика задовільний.

Рятувальники дитину транспортували додому для огляду медиками, повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

До пошуково-рятувальних робіт було залучено 79 рятувальників та 15 одиниць техніки. Також кінологи та водолази, поліцейські та місцеве населення.

З хлопчиком та рідними працює психолог ДСНС.

Нагадаємо, що хлопчик у середу 30 липня близько 19:30 години на велосипеді синього кольору виїхав з дому в сторону лісу та по даний час не повернувся і його місцезнаходження невідоме.

Рятувальник допомагає дитині в кімнаті
Рятувальник допомагає людині в ліжку вдома.
Рятувальники допомагають людям сісти у машину
Рятувальник спілкується з групою людей у лісі.
Рятувальники допомагають дитині на природі