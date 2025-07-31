8-річного хлопчика, який зник напередодні на Калущині, знайшли

О 08:54 зниклу дитину Кузіва Михайла, якого розшукували цілу ніч, знайдено поблизу села Перекоси, на Калущині. Стан хлопчика задовільний.

Рятувальники дитину транспортували додому для огляду медиками, повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

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До пошуково-рятувальних робіт було залучено 79 рятувальників та 15 одиниць техніки. Також кінологи та водолази, поліцейські та місцеве населення.

З хлопчиком та рідними працює психолог ДСНС.

Нагадаємо, що хлопчик у середу 30 липня близько 19:30 години на велосипеді синього кольору виїхав з дому в сторону лісу та по даний час не повернувся і його місцезнаходження невідоме.