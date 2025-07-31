На Донеччині загинув захисник з Франківщини Василь Мельникович

26 липня 2025 року в російсько-українській війні загинув воїн з Івано-Франківщини Василь Мельникович, уродженець Витвицької громади.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Витвицької громади, пише Правда.іф

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Василь Мельникович народився 26 лютого 1996 року у селі Витвиця. Опісля жив у селі Церківна Івано-Франківської області.

Військовослужбовець загинув внаслідок обстрілу РФ поблизу села Яблунівка Донецької області.

1 серпня об 11:00 у село Церківна прибуде кортеж із тілом полеглого воїна Василя Мельниковича. Парастас відбудеться о 19:00. 2 серпня о 12:00 — початок прощання. Василя Мельниковича поховають у Витвиці.