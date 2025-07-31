Ворог запустив по Україні понад 300 дронів та 8 ракет, — Президент

Столиця була основною ціллю масованого обстрілу. Також постраждали Дніпровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина, Київська область.

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Про це Володимир Зеленський повідомив вранці 31 липня.

«З ночі на місцях російських ракетно-дронових ударів працюють наші рятувальники, пожежники, медики, усі необхідні служби. Постраждали Дніпровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина, Київська область.

Столиця була основною ціллю масованого обстрілу. Є численні пошкодження житлової інфраструктури. В одному зі спальних районів у багатоповерхівці зруйновано цілий під’їзд.

Станом на зараз відомо про шістьох загиблих, серед них шестирічний хлопчик і його мама. Мої співчуття всім рідним та близьким.

Також відомо про десятки постраждалих людей, кожному й кожній надається необхідна допомога.

Більш ніж 300 дронів і 8 ракет випустили росіяни. Робимо все, щоб максимально реалізувати всі домовленості для захисту наших людей, щоб кожен контракт працював для захисту життя.

Сьогодні світ знову побачив російську відповідь на наше з Америкою та Європою бажання миру. Нові показові вбивства. Тому мир без сили неможливий.

Але примусити Москву до миру, змусити їх сісти за справжній стіл переговорів — усі інструменти для цього в партнерів є. Розраховуємо, що все, що зараз озвучується Америкою та Європою для цього, буде реалізовано», — зауважив Володимир Зеленський.