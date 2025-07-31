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На війні поліг прикарпатець Іван Тимків
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На війні поліг прикарпатець Іван Тимків

Автор: Олег Мамчур
31/07/2025 10:52
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Стало відомо про загибель на фронті військовослужбовця 156 ОМБр Івана Тимківа з села Горохолина.

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З 30 травня воїн вважався зниклим безвісти, повідомив голова Богородчанської громади Ростислав Заремба, інформує Правда.

“На жаль, отримано сповіщення про те, що у бою з ворогом за волю нашої держави поліг смертю хоробрих воїн з села Грабовець ( родом з с. Горохолина) Богородчанської громади Тимків Іван Дмитрович, 1979 р.н. З 30 травня 2025 боєць вважався зниклим безвісти. Лише зараз, після офіційного підтвердження та процедури опізнання дружиною, стрільця-санітара мотопіхотного батальйону в/ч 5003 Івана Тимківа визнано загиблим під час виконання бойового завдання біля села Юнаківка Сумської області” – йдеться у повідомленні.