На війні поліг прикарпатець Іван Тимків

Стало відомо про загибель на фронті військовослужбовця 156 ОМБр Івана Тимківа з села Горохолина.

З 30 травня воїн вважався зниклим безвісти, повідомив голова Богородчанської громади Ростислав Заремба, інформує Правда.

“На жаль, отримано сповіщення про те, що у бою з ворогом за волю нашої держави поліг смертю хоробрих воїн з села Грабовець ( родом з с. Горохолина) Богородчанської громади Тимків Іван Дмитрович, 1979 р.н. З 30 травня 2025 боєць вважався зниклим безвісти. Лише зараз, після офіційного підтвердження та процедури опізнання дружиною, стрільця-санітара мотопіхотного батальйону в/ч 5003 Івана Тимківа визнано загиблим під час виконання бойового завдання біля села Юнаківка Сумської області” – йдеться у повідомленні.