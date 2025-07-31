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Під час виконання бойового завдання на Запоріжжі поліг прикарпатець Роман Палюх

Автор: Оксана Марушкевич
31/07/2025 11:24
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На війні загинув коломиянин Роман Палюх.

Пише Правда.іф з посиланням на Богдана Станіславського.

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30 липня, під час виконання бойового завдання на запорізькому напрямку загинув Роман Палюх – старший солдат, старший стрілець-оператор стрілецької роти 75-го окремого батальйону територіальної оборони 102-ї окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського.

“Висловлюю співчуття рідним та близьким Романа. Розділяємо ваш біль та смуток всією громадою. Вічна пам’ять та слава нашому захиснику”, – йдеться у дописі мера.

Про час та місце прощання повідомлять додатково.