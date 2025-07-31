Хто з фермерів Івано-Франківської громади зможе отримати компенсацію на розвиток власної справи

Селяни та фермери можуть отримати до 50% компенсації, зокрема на придбання тварин, теплиць, зрошувальних систем та різних апаратів. Для цього в Івано-Франківській громаді у 2025 році заклали 3,5 мільйона гривень на програму розвитку сільського господарства. Також у цьому році вперше надаватимуть компенсації бджолярам.

Про це під час брифінгу повідомила начальниця управління сільського господарства Івано-Франківської міськради Уляна Сергенюк.

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За її словами, найбільше сільським господарством займаються у Братківцях, Тисменичанах, Березівці, Колодіївці, Радчі та Драгомирчанах Івано-Франківської громади.

На що саме зможуть отримати фінансову підтримку селяни та фермери

У межах програми розвитку сільського господарства селяни та фермери зможуть отримати фінансову підтримку на придбання:

великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней;

ягідно-плодових культур;

систем краплинного зрошення;

модульних теплиць.

За одну тварину з бюджету громади можуть відшкодувати до 50% від її вартості, але не більше 100 тисяч гривень. За придбання плодово-ягідних рослин — до 50% від їхньої вартості, але не більше 200 тисяч гривень.

Також люди можуть отримати з бюджету Івано-Франківської громади гроші на утримання свиней, корів, овець, кіз та коней.

Гроші на бджоли

У 2025 році в програму розвитку сільського господарства Івано-Франківської громади вперше додали бджолярів. Люди, які утримують від п’яти й більше бджолосімей, зможуть отримати допомогу. Йдеться про 200 гривень за одну бджолосім’ю, але не більше 50 тисяч гривень.

Також пасічники можуть одержати до 100% компенсації на придбання медогонки у разі, якщо її вартість становить не більше 15 тисяч гривень.

Окрім того, власники бджолосімей можуть отримати фінансову підтримку до 50% на випадок підтвердженого факту отруєння комах. Для цього слід зібрати документи.

Перелік

Заява за встановленою формою з підписом. Довідка про відкриття поточного банківського рахунку. Ветеринарно-санітарний паспорт пасіки з відміткою про весняне обстеження бджолосімей у 2025 році. Платіжні документи про понесені витрати за проведення досліджень.

Як фермерам отримати гроші з міського бюджету

Аби отримати фінансову допомогу з бюджету Івано-Франківської громади, селяни та фермери можуть подати заяву через Центр надання адміністративних послуг. Для отримання відшкодування вартості тварин потрібно зібрати документи.

Заява та її копія. Довідка про відкриття поточного рахунку в банку. Витяг з Єдиного державного реєстру тварин на момент подання документів. Довідки про благополуччя, відсутність інфекційних захворювань на території господарства, клінічний стан тварин, видані державною установою ветеринарної медицини. Платіжний документ про сплату 100% вартості тварини, видаткові накладні та договір купівлі-продажу (за наявності). Акт приймання-передачі тварини. Сертифікат племінних (генетичних ресурсів).

Фінансову компенсацію за придбання плодово-ягідних рослин можна отримати, подавши таку саму заяву, окрім пунктів 4 і 7. Замість них потрібно додати документи про право власності/користування земельною ділянкою, сертифікати, що засвідчують сортові та товарні якості садівних матеріалів вітчизняного виробництва або аналогічні фітосанітарні сертифікати країни-експортера, а також проєктну документацію на створення насаджень.

Окрім того, для новостворених фермерських господарств передбачена допомога до 300 тисяч гривень на придбання обладнання. Програма також дозволяє людям отримати компенсацію на купівлю доїльних апаратів, маслоробок, сепараторів та інкубаторів.

У 2025 році учасники програми розвитку сільського господарства Івано-Франківської міськради вже отримали першу фінансову допомогу на загальну суму 330 тисяч гривень.