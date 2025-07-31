Франківські викладачі працюють в рамках міжнародного проєкту розвитку публічних закупівель у воєнний та повоєнний час

У рамках Програми Європейського Союзу з підтримки управління державними фінансами, в Україні відбувся тренінг «Публічні закупівлі – стратегічна сфера розвитку національної економіки у воєнний та повоєнний час». Захід провели за підтримки Міністерства економіки України та Central project management agency, інформує Правда.іф.

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Команда викладачів від кафедри управління та адміністрування, професорка Наталія Гавадзин та доцентки Марія Марків, Надія Гребенюк Університету Короля Данила взяли участь в тренінгу, а професорка Наталія Гавадзин продовжує співпрацю в рамках міжнародного проєкту з Мінекономіки щодо професіоналізації Компоненти «Публічні закупівлі».