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Франківські викладачі працюють в рамках міжнародного проєкту розвитку публічних закупівель у воєнний та повоєнний час

Автор: Любов Семанишин
31/07/2025 12:20
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У рамках Програми Європейського Союзу з підтримки управління державними фінансами, в Україні відбувся тренінг «Публічні закупівлі – стратегічна сфера розвитку національної економіки у воєнний та повоєнний час». Захід провели за підтримки Міністерства економіки України та Central project management agency, інформує Правда.іф.

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Команда викладачів від кафедри управління та адміністрування, професорка Наталія Гавадзин та доцентки Марія Марків, Надія Гребенюк Університету Короля Данила взяли участь в тренінгу, а професорка Наталія Гавадзин продовжує співпрацю в рамках міжнародного проєкту з Мінекономіки щодо професіоналізації Компоненти «Публічні закупівлі».

Група людей перед дерев’яним будинком на природі.

«Представники Мінекономіки, команди Компоненти «Публічні закупівлі» EU4PFM, BI Prozorro, Transparency International Ukraine та інші експерти працювали над стратегією розвитку професіоналізації публічних закупівель. Для підвищення кваліфікації викладачів ЗВО, ми запропонували тренінгову вправу на тему «Розробка фрагменту силабусу з дисципліни, яка спрямована на здобуття компетентностей з публічних закупівель», – розповідає професорка кафедри управління та адміністрування Наталія Гавадзин.

Презентація про життєвий цикл публічних закупівель
Презентація у дерев'яному залі з проектором та фліпчартом.