Після «великоднього перемир’я» росія атакувала Україну трьома ракетами та майже сотнею дронів

Вночі 21 квітня Росія атакувала Херсонщину ракетою «Онікс», Миколаївщину – двома Х-31П, та запустила 96 ударних безпілотників по Україні з п’яти напрямків.

Про це повідомляють Повітряні сили.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи.

Станом на 9 ранку відомо, що збито 42 безпілотники на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Ще 47 російських безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина та Черкащина.