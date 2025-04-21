Василь Цюцюра та Андрій Хома — у символічній збірній 4-го туру другого етапу Першої ліги

Sport Arena називає символічну збірну чергового туру другого етапу Першої ліги сезону 2024/25. Приємно, що після домашньої перемоги з “Діназом” (4:2) до числа найкращих гравців 4-го туру групи “Вибування” потрапили одразу два футболісти “Прикарпаття” – нападники Василь Цюцюра та Андрій Хома, котрі відзначилися дублями у цій грі.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Окрім цього, 31-річний капітан івано-франківців став героєм тижня. Пізніше читайте інтерв’ю з Цюцюрою, який забив двічі та асистував Хомі.

Нападник – Василь Цюцюра (Прикарпаття)

У цьому яскравому турі багато гравців себе чудово проявили – наприклад, Буряк із Фенікса-Маріуполя чи Легостаєв із Кудрівки за інших обставин були б в основі символічної збірної туру зі значним запасом. Але як ти тут поконкуруєш, якщо є футболісти з настільки сильним індивідуальним результатом? У важкому протистоянні проти Діназа, де обидві команди вдосталь напомилялися й спробували зіграти в відкритий футбол, Цюцюра просто-таки переломив хід матчу. Він забив перші два м’ячі Прикарпаття та видав гольову на Хому, зробивши вирішальний внесок у цю вольову перемогу.

Нападник – Андрій Хома (Прикарпаття)

Давно ми не бачили такого Хому – як у найкращі часи, коли ним цікавилися клуби УПЛ і Карпати, які крейсерським маршем рухалися на підвищення в класі. Проти Діназа в Андрія багато що виходило попереду – він забив із передач Цюцюри та Беспалька, а загалом напрацював у цьому матчі навіть не на хет-трик – а на покер. Звісно, ми розуміємо, що група «Вибування» суттєво поступається чемпіонській вісімці, а висновки за «фестивальним» матчем із відкритим футболом робити зарано. Проте приємно бачити, як молодий нападник віднаходить той кураж, який колись виводив його в число найперспективніших гравців ПФЛ.