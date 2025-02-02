Пліч-о-пліч боронять Україну від загарбників: історія батька та сина з Прикарпаття

У цій війні кожен має свою історію, але є ті, чиї долі переплелися особливо міцно. Це історія батька і сина Роспопи Миколи та Романа з Прикарпаття, які разом зі зброєю у руках стали на захист Батьківщини.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Історією захисників поділились на фб-сторінці 102 бригади ТрО, передає Правда.іф.

“Тату, я йду з тобою”

Коли 24 лютого 2022 року ворог перейшов кордон, вони не чекали. Батько вирішив, що його обов’язок – стати на захист України. Але він не знав, що за кілька хвилин після цього рішення задзвонить телефон.

— “Куди йдеш?” — запитав син.

— “До військкомату.”

— “Я з тобою.”

Так вони пішли разом. Добровільно, без роздумів. Вони знали, що ворог не зупиниться. І не могли стояти осторонь.

Рідні, що підтримують і чекають

Мати важко переживала їхнє рішення. Син і чоловік пішли на війну – це удар, якого не побажаєш жодній жінці. Але вона розуміла: вони не могли вчинити інакше.

— “Підтримуємо, але страшно. Дуже страшно. Війна — це не новини по телевізору, а реальні люди, які не повертаються додому…”

Їхній будинок знає, що таке втрати. Сусіди, друзі, знайомі – дехто загинув, дехто воює. Син і батько стали частиною цього фронту.

Два покоління у війську: що змінилося?

Коли вони потрапили на службу, все було інакше. 2022 рік – час, коли волонтери були головним тилом, а кожен боєць шукав амуніцію власними силами. Вони згадують, як приходили з “порожніми руками”, як підрозділи складалися з тих, хто просто знав, що треба захищати країну, але ще не мав жодної військової підготовки.

— “Ми прийшли махновцями”, – з усмішкою згадує батько.

“Але війна швидко навчила. Тепер новобранці приходять у краще підготовлені підрозділи, де переймають досвід у тих, хто вже пройшов крізь бої. Вони проходять додатковий вишкіл, злагодження у складі підрозділів та отримують усе необхідне спорядження. Забезпечення та рівень підготовки військових у порівнянні з початком повномасштабного вторгнення значно покращилися та перебувають на високому рівні.”

— “Сьогодні ми знаємо, що робити. Головне – слухати, дивитися, не втрачати пильності. Це рятує життя.”

Чому вони не зламалися?

— “Не маєш права зламатися, бо вдома чекають.”

Батько говорить це спокійно, але в його голосі – сталь. На війні найважливіше не тільки зброя чи техніка. Найважливіше – мати причину боротися. І для них ця причина – рідні.

— “Що допомагає триматися? Побратими, друзі, сім’я. Ми тут – друга родина. Ми знаємо, що якщо один впаде, інший підніме.”

Чи зробили б вони це знову?

Якби вони могли повернути час назад, чи залишилися б вдома? Відповідь миттєва:

— “Пішли б знову. Це наша земля. Нам її захищати.”

Вони не чекають, що їх будуть вважати героями. Вони просто виконують свій обов’язок – так, як його розуміють.

Погляд у майбутнє:

— “А що після війни?”

Батько і син переглядаються. Вони не будують далекосяжних планів. Головне зараз – перемога.

— “Жити. Працювати. Відбудовувати країну. Але поки що – воювати.”

У цьому їхня сила. У цьому – сила всієї країни.

— “Не бійтеся. Це наша земля. Ми тут не просто так. Кожен робить свій внесок у перемогу.”

Відповідно до Указу Міністра оборони України, за сумлінну службу, відвагу та особистий внесок у захист України Миколу Роспопу нагороджено «Хрестом Сил територіальної оборони», а Романа Роспопу – «Хрестом пошани».