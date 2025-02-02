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У Франківську чоловіка, який п'яним катався на електросамокаті, оштрафували на 17 тисяч гривень
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську чоловіка, який п’яним катався на електросамокаті, оштрафували на 17 тисяч гривень

Автор: Світлана Якимчук
02/02/2025 19:08
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Івано-Франківський міський суд визнав винним водія електричного самоката, який вночі п’яним катався на самокаті.

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Як йдеться у постанові суду, 2 листопада 2024 року о 00:32 на вулиці Пасічна в Івано-Франківську чоловік напідпитку керував електросамокатом «Kukirin G1 Pro». Від огляду на стан алкогольного сп`яніння водій відмовився. Тож на затриманого патрульні склали протокол за ч.1 ст. 130 КУпАП та відсторонили від керування електросамокатом.

До суду порушник не з’явився.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 130 КУпАП та покарав штрафом у 17 000 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.