Били струмом та спускали собак, – морпіх з Прикарпаття Іван Сметанюк про пережиті 29 місяців полону

Іван Сметанюк, боєць 36-ї бригади морської піхоти, потрапив у полон під час оборони Маріуполя. У російській неволі він провів 29 місяців, зазнавши тортур, побоїв і психологічного тиску.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це пише Правда.іф з посиланням на ОТБ “Галичина”.

У 2016 році Іван Сметанюк приєднався до 36-ї бригади морської піхоти. При обороні Маріуполя потрапив у полон. 12 квітня 2022 року понад 1000 бійців потрапили в полон, серед них — Іван. Спершу його утримували в Оленівці, а згодом перевели до Таганрозького ізолятора, де його шість з половиною годин били, підключали струм до пальців, геніталій, облили водою. Після повітряної тривоги у Курську військових почали бити ще жорстокіше – щодня з 6 до 21 серпня 2024 року. На допитах застосовували електрошокери, спускали собак.