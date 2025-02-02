Били струмом та спускали собак, – морпіх з Прикарпаття Іван Сметанюк про пережиті 29 місяців полону

Іван Сметанюк, боєць 36-ї бригади морської піхоти, потрапив у полон під час оборони Маріуполя. У російській неволі він провів 29 місяців, зазнавши тортур, побоїв і психологічного тиску.
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Про це пише Правда.іф з посиланням на ОТБ “Галичина”.
У 2016 році Іван Сметанюк приєднався до 36-ї бригади морської піхоти. При обороні Маріуполя потрапив у полон. 12 квітня 2022 року понад 1000 бійців потрапили в полон, серед них — Іван. Спершу його утримували в Оленівці, а згодом перевели до Таганрозького ізолятора, де його шість з половиною годин били, підключали струм до пальців, геніталій, облили водою. Після повітряної тривоги у Курську військових почали бити ще жорстокіше – щодня з 6 до 21 серпня 2024 року. На допитах застосовували електрошокери, спускали собак.
“Якось коляда була і ми з хлопцем зі Львова колядували. Кажу: “Ваня, давай заколядуємо”. Він каже: “Добре”. А хлопці з камери кажуть: “Ти що, нас бити будуть?” Я кажу: “Так нас все одно б’ють”. І ми колядували “Добрий вечір тобі, пане господарю”, “Нова радість”, там хлопець знав ще й одну повстанську колядку і ми заколядували. Тиждень нас добре били, але воно того було варте”, – ділиться Іван.