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Перехоплювачі FPV-дронів з 102 прикарпатської бригади ефектно знищили російську "Молнію"
Диван на коліщатках в темній вітальні

Перехоплювачі FPV-дронів з 102 прикарпатської бригади ефектно знищили російську “Молнію”

Автор: Світлана Якимчук
02/02/2025 17:02
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У 102 окремій бригаді територіальної оборони ЗСУ Івано-Франківщини показали, як підрозділ перехоплювачів БпЛА FPV-дронами знищив “Молнію” армії РФ.

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Відео оприлюднили на Facebook-сторінці військового формування.

Під час бойового чергування підрозділу перехоплювачів БпЛА вдалося знищити кілька ворожих літальних апаратів.

“Особливо знаковим став успішний удар по ударному дрону-камікадзе “Молнія”, який противник спрямував на наші позиції. Точний повітряний підрив не залишив шансів ворожому крилу прорвати нашу оборону. Так працюють справжні майстри повітряної війни, які перетворюють технології у грізну зброю проти ворога”, — йдеться у дописі.