Перехоплювачі FPV-дронів з 102 прикарпатської бригади ефектно знищили російську “Молнію”

У 102 окремій бригаді територіальної оборони ЗСУ Івано-Франківщини показали, як підрозділ перехоплювачів БпЛА FPV-дронами знищив “Молнію” армії РФ.

Відео оприлюднили на Facebook-сторінці військового формування.

“Особливо знаковим став успішний удар по ударному дрону-камікадзе “Молнія”, який противник спрямував на наші позиції. Точний повітряний підрив не залишив шансів ворожому крилу прорвати нашу оборону. Так працюють справжні майстри повітряної війни, які перетворюють технології у грізну зброю проти ворога”, — йдеться у дописі.