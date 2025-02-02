ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Як прикарпатські нацгвардійці вдосконалюють навички використання гранатометів
Диван на коліщатках в темній вітальні

Як прикарпатські нацгвардійці вдосконалюють навички використання гранатометів

Автор: Світлана Якимчук
02/02/2025 16:30
-Реклама
-Реклама
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
-Реклама
Квартири Івано-Франківськ
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

На Прикарпатті гвардійці вдосконалювали навички володіння сучасним гранатометним озброєнням, вивчали особливості різних типів гранатометів та відпрацьовували їх застосування в різних бойових ситуаціях.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

“Ми вивчаємо основні зразки озброєння, що є на озброєнні Національної гвардії, зокрема шведський гранатомет «Carl Gustaf», різні моделі РПГ, а також одноразові гранатомети АТ4, NLAW, Bullspike та інші,” — розповідає інструктор із позивним Жук. Навчання включає як теоретичну частину, де військовослужбовці знайомляться з характеристиками зброї та типами боєприпасів, так і практичні заняття зі стрільбою.

Особливу увагу приділяють роботі з гранатометом “Carl Gustaf”. Ця зброя має значну перевагу над радянським РПГ-7В завдяки більшому калібру, потужності та універсальності. «Carl Gustaf» використовує понад 10 видів боєприпасів: від кумулятивних і осколкових до освітлювальних і димових. Це дозволяє виконувати завдання у найрізноманітніших бойових умовах,” — додає Жук.

На практичних заняттях бійці працюють у парах: виходять на вогневі позиції, заряджають гранатомет і вражають мішені за допомогою оптичних, або механічних прицілів. Використання навчальних пристроїв для стрільби забезпечує безпечне та максимально реалістичне відпрацювання завдань.

Серед учасників зборів є як досвідчені військовослужбовці, які брали участь у бойових діях, так і новачки.

“Гранатометники відіграють ключову роль у підтримці піхоти. Сучасне озброєння дозволяє ефективно знищувати цілі на значній відстані, що особливо важливо в умовах війни,” — наголошує Жук.

Як прикарпатські нацгвардійці вдосконалюють навички використання гранатометів

Такі збори дозволяють військовослужбовцям адаптуватися до використання новітньої зброї, яка значно перевершує радянські аналоги за точністю, дальністю ураження та зручністю. Гранатометники Національної гвардії є важливим елементом бойових підрозділів, посилюючи їхню ефективність на передовій.