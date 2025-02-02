Як прикарпатські нацгвардійці вдосконалюють навички використання гранатометів

На Прикарпатті гвардійці вдосконалювали навички володіння сучасним гранатометним озброєнням, вивчали особливості різних типів гранатометів та відпрацьовували їх застосування в різних бойових ситуаціях.

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“Ми вивчаємо основні зразки озброєння, що є на озброєнні Національної гвардії, зокрема шведський гранатомет «Carl Gustaf», різні моделі РПГ, а також одноразові гранатомети АТ4, NLAW, Bullspike та інші,” — розповідає інструктор із позивним Жук. Навчання включає як теоретичну частину, де військовослужбовці знайомляться з характеристиками зброї та типами боєприпасів, так і практичні заняття зі стрільбою.

Особливу увагу приділяють роботі з гранатометом “Carl Gustaf”. Ця зброя має значну перевагу над радянським РПГ-7В завдяки більшому калібру, потужності та універсальності. «Carl Gustaf» використовує понад 10 видів боєприпасів: від кумулятивних і осколкових до освітлювальних і димових. Це дозволяє виконувати завдання у найрізноманітніших бойових умовах,” — додає Жук.

На практичних заняттях бійці працюють у парах: виходять на вогневі позиції, заряджають гранатомет і вражають мішені за допомогою оптичних, або механічних прицілів. Використання навчальних пристроїв для стрільби забезпечує безпечне та максимально реалістичне відпрацювання завдань.

Серед учасників зборів є як досвідчені військовослужбовці, які брали участь у бойових діях, так і новачки.

“Гранатометники відіграють ключову роль у підтримці піхоти. Сучасне озброєння дозволяє ефективно знищувати цілі на значній відстані, що особливо важливо в умовах війни,” — наголошує Жук.

Такі збори дозволяють військовослужбовцям адаптуватися до використання новітньої зброї, яка значно перевершує радянські аналоги за точністю, дальністю ураження та зручністю. Гранатометники Національної гвардії є важливим елементом бойових підрозділів, посилюючи їхню ефективність на передовій.