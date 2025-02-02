Заповідник “Горгани” запрошує усіх небайдужих долучитися до охорони природи Карпат

Природний заповідник “Горгани” запрошує волонтерів долучитися до охорони природи Карпат.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Природний заповідник “Горгани”.

Окрім науково-пізнавальної стежки “Греготи Горган”, доступної для відвідування лише в супроводі співробітників заповідника, вся територія є закритою для туристів. Лише працівники установи мають змогу потрапляти на територію для проведення наукових досліджень і природоохоронних рейдів.

Тепер побувати на території природного середовища можна як волонтер. Волонтерська діяльність здійснюється безоплатно і включає участь у спільних рейдах, охороні природних об’єктів та моніторингу наукових полігонів.

Щоб стати волонтером, заповніть форму реєстрації за посиланням: форма реєстрації.