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Помер талановитий митець і музикант з Івано-Франківська Влодко Кіндратишин
Диван на коліщатках в темній вітальні

Помер талановитий митець і музикант з Івано-Франківська Влодко Кіндратишин

Автор: Світлана Якимчук
02/02/2025 14:25
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Прийшла сумна звістка з-за океану: відійшов у засвіти талановитий митець і музикант з Івано-Франківська Влодко Кіндратишин (Володимир Кіндратишин).

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Чоловік тривалий час проживав у Америці.

“Славні й бурхливі 89-ті, після появи у Львові групи співаної поезії “Не журись”, в Станиславові на велелюдних Вічах і концертах звучать сміливі голоси бардів Станіслава Щербатого, Левка Бондаря, Володимира Кіндратишина, Зої Слободян, Петра Федоріва, Тараса Житинського, та ін. “Приспів”- так ніжно і просто “Тризубий Стас” назвав “Прикарпатських співців”. Особливо франківських бардів стали впізнавати після луцького фестивалю “Оберіг” та фестивалю Червоної рути-89″ в Чернівцях…”, – написав у соцмережі Фейсбук Володимир Ковальчук.