73% господарств у Карпатах зазнали нападів хижаків у 2018-2023 роках

З 2018 по 2023 рік 73% фермерських господарств та пасік у Карпатах хоча б раз зазнавали нападів великих хижаків – вовка сірого, ведмедя бурого та рисі євразійської.

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Відповідне дослідження провели WWF-Україна спільно з Верховинським національним природним парком.

Зоозахисники дослідили конфлікти між фермерами та пасічниками з одного боку, і великими хижаками з іншого, адже вони часто трапляються в гірських регіонах.

Зʼясувалося, що 64,8% з усіх інцидентів – це напади вовків на худобу, 31,3% – атаки ведмедя на худобу та вулики, а 24,2% – напади рисі.

Упродовж цього часу конфлікти між великими хижаками та фермерами в Карпатах зменшилися майже в п’ять разів: з 54,9% у 2018 році до 11,0% у 2023 році.

Конфлікти між ведмедями та пасічникам зменшилися майже вдвічі – з 29,2% до 16,8%.

Використання електричних огорож збільшилось серед фермерських господарств та пасічників від 0 у 2018 році до 33,9% у 2023 році серед досліджуваних стейкхолдерів.

Частка фермерів, які використовують пастуших собак для захисту худоби та не зазнають нападів великих хижаків, зросла з 3,3% у 2018 році до 20,9% у 2023 році.

Автори дослідження збирали ці дані на 115 модельних територіях в Українських Карпатах з 2018-го по 2023 рік.

“Розуміння конфліктів, які виникають між людиною та дикою природою відіграє важливу роль в збереженні великих хижаків, ефективному менеджменті їхніх популяцій, а також сталому розвитку місцевих громад в українських Карпатах. Конфлікти між великими хижаками та людьми є ключовими факторами, які впливають на функціонування сталих традиційних сільськогосподарських практик: бджільництво, вівчарство, випасання худоби в регіоні, а також збереження життєздатних популяцій рідкісних видів великих хижаків”, – кажуть у WWF Україна.

Нагадаємо, у 2024 році зоозахисники розповіли, яким диким тваринам України загрожує найбільша небезпека, а чия чисельність навпаки зростає.

Також у WWF назвали тварину, яка опинилася за крок до вимирання у дикій природі.