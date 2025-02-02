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Як і де оформити нову картку "Галка" в Івано-Франківську
Диван на коліщатках в темній вітальні

Як і де оформити нову картку “Галка” в Івано-Франківську

Автор: Світлана Якимчук
02/02/2025 12:22
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З 3 лютого до 31 травня 2025 року в Івано-Франківській громаді оновлюватимуть пільгові картки “Галка” для безкоштовного проїзду в комунальному транспорті.

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Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова громади Руслан Марцінків, пише Правда.іф.

“Оновлюватимуть лише ті картки, у яких завершується термін дії у 2025 році. Щоб не створювати черг і незручностей, не потрібно усім приходити саме 3 лютого. Заплануйте собі оновлення в період до 31 травня: щодня (крім вихідних) з 09:00 до 16:00”, — написав Марцінків.

Хто може отримати картку “Галка”

  • пенсіонери;
  • учасники бойових дій;
  • люди з інвалідністю;
  • члени сімей загиблих військовослужбовців;
  • ліквідатори аварії на ЧАЕС (та їхні родичі);
  • працівники комунальних підприємств.

Перелік документів

  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • пенсійне, пільгове посвідчення або документ, який підтверджує цей статус;
  • витяг з реєстру територіальної громади (для власників ІD-картки);
  • довідка про ВПО (для внутрішньопереміщених осіб).

Де можна подати документи

Для УБД, родин загиблих, зниклих безвісти військовослужбовців та осіб з інвалідністю в наслідок війни — місто Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 29 (департамент соціальної політики, кабінет 2).

Для пільгових категорій внутрішньо переміщених осіб — місто Івано-Франківськ, вулиця Дністровська, 26 (Департамент молодіжної політики та спорту, розвитку територій і роботи з внутрішньо переміщеними особами).

Ці заклади прийматимуть документи у будні з 9:00 до 16:00.

Переоформити картку “Галка” можна в центрах обслуговування:

  • вулиця Чорновола, 128;
  • вулиця Незалежності, 152 Б (Дитячий шаховий клуб “Дебют”);
  • вулиця Б. Хмельницького, 59 А (ДМП “Івано-Франківськтеплокомуненерго”);
  • вулиця Ботанічна, 2, перший поверх (КП “Івано-Франківськводоекотехпром”);
  • вулиця Василя Стуса, 15 А (Клуб “Оріон”);
  • вулиця Тролейбусна, 40 (КП “Електроавтотранс”).

Оформити нову пільгову картку “Галка” можна у підрозділах ЦНАП Івано-Франківська у мікрорайонах:

  • Пасічна — вулиця Галицька, 124 А;
  • Каскад — вулиця Івана Павла II, 4;
  • БАМ — вулиця Гетьмана Мазепи, 185;
  • Опришівці — вулиця Отця І. Блавацького, 1.

Графік роботи цих центрів — з понеділка до п’ятниці з 9:00 до 16:00.

Крім того, переоформити пільгові картки “Галка” можна у всіх підрозділах ЦНАП сіл Івано-Франківської громади.

У всіх офісах приймають електронні цифрові документи з мобільного застосунку “Дія”.