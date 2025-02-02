Як і де оформити нову картку “Галка” в Івано-Франківську

З 3 лютого до 31 травня 2025 року в Івано-Франківській громаді оновлюватимуть пільгові картки “Галка” для безкоштовного проїзду в комунальному транспорті.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова громади Руслан Марцінків, пише Правда.іф.
“Оновлюватимуть лише ті картки, у яких завершується термін дії у 2025 році. Щоб не створювати черг і незручностей, не потрібно усім приходити саме 3 лютого. Заплануйте собі оновлення в період до 31 травня: щодня (крім вихідних) з 09:00 до 16:00”, — написав Марцінків.
Хто може отримати картку “Галка”
- пенсіонери;
- учасники бойових дій;
- люди з інвалідністю;
- члени сімей загиблих військовослужбовців;
- ліквідатори аварії на ЧАЕС (та їхні родичі);
- працівники комунальних підприємств.
Перелік документів
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- пенсійне, пільгове посвідчення або документ, який підтверджує цей статус;
- витяг з реєстру територіальної громади (для власників ІD-картки);
- довідка про ВПО (для внутрішньопереміщених осіб).
Де можна подати документи
Для УБД, родин загиблих, зниклих безвісти військовослужбовців та осіб з інвалідністю в наслідок війни — місто Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 29 (департамент соціальної політики, кабінет 2).
Для пільгових категорій внутрішньо переміщених осіб — місто Івано-Франківськ, вулиця Дністровська, 26 (Департамент молодіжної політики та спорту, розвитку територій і роботи з внутрішньо переміщеними особами).
Ці заклади прийматимуть документи у будні з 9:00 до 16:00.
Переоформити картку “Галка” можна в центрах обслуговування:
- вулиця Чорновола, 128;
- вулиця Незалежності, 152 Б (Дитячий шаховий клуб “Дебют”);
- вулиця Б. Хмельницького, 59 А (ДМП “Івано-Франківськтеплокомуненерго”);
- вулиця Ботанічна, 2, перший поверх (КП “Івано-Франківськводоекотехпром”);
- вулиця Василя Стуса, 15 А (Клуб “Оріон”);
- вулиця Тролейбусна, 40 (КП “Електроавтотранс”).
Оформити нову пільгову картку “Галка” можна у підрозділах ЦНАП Івано-Франківська у мікрорайонах:
- Пасічна — вулиця Галицька, 124 А;
- Каскад — вулиця Івана Павла II, 4;
- БАМ — вулиця Гетьмана Мазепи, 185;
- Опришівці — вулиця Отця І. Блавацького, 1.
Графік роботи цих центрів — з понеділка до п’ятниці з 9:00 до 16:00.
Крім того, переоформити пільгові картки “Галка” можна у всіх підрозділах ЦНАП сіл Івано-Франківської громади.
У всіх офісах приймають електронні цифрові документи з мобільного застосунку “Дія”.