Сьогодні Стрітення Господнє: що означає це свято в церковній і народній традиціях

Стрітення Господнє — важливе свято як в церковній, так і в народній традиціях українців. Що воно означає і коли святкується за новим календарем?

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Від 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, а тому більшість великих церковних свят припадають на 13 днів раніше. Тому Стрітення Господнє ми святкуємо 2 лютого 2025 року. Нагадаємо, що за юліанським календарем, який був прийнятий в українській Церкві раніше, свято припадало на 15 лютого.

Що означає свято Стрітення Господнє

За релігійною традицією свято Стрітення Господнє є вшануванням важливої події, коли Діва Марія і її чоловік Йосип принесли маленького Ісуса Христа до храму. За іудейськими віруваннями на 40-й день від народження дитини потрібно було прийти до церкви і помолитися. В храмі Богоматір з Сином Божим зустрів святий Симеон, якому це було напророчено.

Стрітення Господнє знаменує важливу подію, коли Ісус Христос, який став Спасителем людства, зустрівся з вірянами. Свято належить до числа найбільших дванадесятих церковних свят.

Однак, в Україні церковні традиції Стрітення Господнього зустрілися з народними обрядами, які існували на цій території ще в дохристиянські часи. Наші предки вірили, що саме цього дня відбувається зустріч зими з весною. В давнину всі природні явища наділялися особливими силами, людськими рисами та божественними ідеалами. За традицією, в цей період визначалося, хто переможе — зима і весна. А ще наші пращури споглядали за погодою, щоб зрозуміти, чи скоро прийде потепління.

Які традиції святкування Стрітення Господнього існують в Україні

Що означає свято Стрітення Господнє / Фото: pixabay.com

В святкуванні Стрітення міцно переплелися народні та церковні традиції. Наші предки особливе значення надавали воді та вогню. Коли на територію сучасної України прийшло християнство, вогонь замінили на запалювання свічок в храмі. Потім їх разом з водою освячують, приносять додому і зберігають протягом всього року.

Віряни вважають, що освячена цього дня вода має чудотворну і цілющу силу, тому нею обов’язково окроплюють будинок, хлів і навіть домашню худобу. Якщо в родині хтось хворів, йому давали випити кілька ковтків цієї води.

Свічками ж обкурюють всі приміщення в оселі і всю ділянку. Колись вірили, що ці свічки допомагають захиститися від нечистої сили, злих духів та навіть недоброзичливих людей.

Народні прикмети і повір’я

На Стрітення Господнє слід поспостерігати за погодою:

йде дощ — до спекотного літа;

сильний вітер — чекайте на біду;

з дахів капає вода — буде багатий урожай меду;

ясна і тепла погода — до гарного урожаю;

сніжить — навесні будуть пізні заморозки.

Також наші предки намагалися дотримуватися певних правил. Наприклад, не пили цього дня алкоголь, не сварилися, не лихословили і не вирушали в далеку подорож.