ДБР арештувало квартиру біля моря і ділянки в Буковелі замкомбрига з Хмельниччини

ДБР передало державі понад 6,5 млн грн, вилучених під час розслідування поборів із військових у 110-ій окремій механізованій бригаді.

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Про це повідомили на сайті Державного бюро розслідувань, передає Правда.іф.

Рішення, за клопотанням слідчого ДБР, узвалив Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області. Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) передали понад 6,73 млн гривень.

Наприкінці грудня 2024 року працівники ДБР повідомили про підозру заступнику командира 110-ї бригади, а в січні 2025-го – його співучаснику, командиру групи матеріального забезпечення.

“За схемою, підлеглі військовослужбовці могли фактично не з’являтися на службу, а лише значитися в частині. При цьому вони отримували повне грошове забезпечення та навіть бойові виплати за нібито виконані завдання на лінії фронту. Проте половину отриманих коштів ці військовослужбовці мали передавати командуванню”, – йдеться в повідомленні ДБР.

1,5 млн грн у різній валюті виявили в сумці заступника командира бригади, а під час обшуку його житла в Запоріжжі вилучили ще майже 5 млн гривень у різній валюті. Усі ці кошти були передані до АРМА.

Крім того, було накладено арешт на майно заступника командира, придбане після початку повномасштабного вторгнення. Це елітна квартира в Одесі біля моря, площею 60 кв. м, гараж на 40 квадратів, квартира у Хмельницькому (75 кв. м), дві земельні ділянки у Верховинському районі неподалік гірськолижного курорту “Буковель”, автомобіль преміумкласу Mercedes-Benz, а також банківські рахунки та цінні папери на суму майже 4 млн гривень.

Для встановлення реальної вартості арештованого майна проведуть експертизу.

Загалом правоохоронці перевіряють щонайменше 50 осіб, які могли бути залучені до цієї злочинної схеми.