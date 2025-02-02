У понеділок в Калуші прошатимуться з полеглим Героєм Олександром Захаровим

Прощання з полеглим Героєм Олександром Захаровим відбудеться у понеділок, 3 лютого в Калуші.
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Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
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Про це повідомив очільник громади Андрій Найда, пише Правда.іф.
3 лютого о 10:00 – виїзд траурної колони від Калуської ЦРЛ, яка рухатиметься вулицями міста:
- Івано-Франківська,
- Грушевського,
- Винниченка,
- пр.Лесі Українки,
- Хіміків, 32, заїзд у двір,
- Коновальця,
- Тихого;
- Стуса,
- Січових Стрільців,
- Євшана,
- Європейська,
- ПК “Мінерал”.
Парастас о 10:45.
Чин похорону розпочнеться о 13:00.
Відправа у Соборі Святих Землі Української ПЦУ.
Поховають полеглого солдата Олександра Захарова на Алеї Слави міського кладовища.