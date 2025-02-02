У понеділок в Калуші прошатимуться з полеглим Героєм Олександром Захаровим

Прощання з полеглим Героєм Олександром Захаровим відбудеться у понеділок, 3 лютого в Калуші.

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Про це повідомив очільник громади Андрій Найда, пише Правда.іф.

3 лютого о 10:00 – виїзд траурної колони від Калуської ЦРЛ, яка рухатиметься вулицями міста:

Івано-Франківська,

Грушевського,

Винниченка,

пр.Лесі Українки,

Хіміків, 32, заїзд у двір,

Коновальця,

Тихого;

Стуса,

Січових Стрільців,

Євшана,

Європейська,

ПК “Мінерал”.

Парастас о 10:45.

Чин похорону розпочнеться о 13:00.

Відправа у Соборі Святих Землі Української ПЦУ.

Поховають полеглого солдата Олександра Захарова на Алеї Слави міського кладовища.