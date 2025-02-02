Рятувальники ліквідували пожежу в одному з франківських гуртожитків 

Сьогодні, 2 лютого до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в одному з гуртожитків по вулиці Тичини в Івано-Франківську.

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Про випадок розповіли у Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, пише Правда.іф.

На місце події оперативно прибули рятувальники, які за допомогою вогнегасника ліквідували пожежу холодильника та електрочайника та не допустили поширення вогню на приміщення гуртожитку.

До прибуття рятувальників 40 мешканців гуртожитку вийшли на свіже повітря. Завдяки наявності вогнегасника вдалося швидко загасити пожежу до її розповсюдження.