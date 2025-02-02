Синоптики дали прогноз погоди для Франківщини на 2 лютого

2 лютого 2025 року в Івано-Франківську та області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вдень — невеликий мокрий сніг.

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Вночі та вранці — слабкий туман, на дорогах місцями — ожеледиця.

Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.іф.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — від 0° до 2° морозу, вдень — 1-3° тепла. По області вночі — від 4° морозу до 1° тепла, вдень прогнозують від 0° до 5° тепла. У високогір’ї Карпат вночі — 2-7° морозу, вдень — від 3° морозу до 2° тепла.

Вітер — північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів, у тумані — 600-900 метрів.