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У Франківській громаді сьогодні попрощаються з полеглим військовим Миколою Луканюком
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківській громаді сьогодні попрощаються з полеглим військовим Миколою Луканюком

Автор: Світлана Якимчук
02/02/2025 09:16
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У селі Радча на Івано-Франківщині 2 лютого 2025 року поховають загиблого на війні військовослужбовця Миколу Луканюка. Чоловік став на захист країни з перших днів повномасштабного вторгнення.

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Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків, пише Правда.іф.

2 лютого о 14:00 розпочнеться чин похорону військовослужбовця. Бійця поховають на кладовищі села.

Про загибель земляка повідомили на Facebook-сторінці села Радча.

Микола Луканюк народився 12 грудня 1972 року та проживав у Радчі Івано-Франківської громади.

“Вірний військовій присязі на вірність українському народу, мужньо та сумлінно виконавши свій військовий і громадянський обов’язок, Микола віддав своє життя, захищаючи рідну землю, своїх близьких і кожного з нас. Низько схиляємо голови перед пам’яттю героя Миколи, ім’я якого навіки вписане в історію України і викарбуване у нашій пам’яті”, — йдеться у дописі.