У Франківській громаді сьогодні попрощаються з полеглим військовим Миколою Луканюком

У селі Радча на Івано-Франківщині 2 лютого 2025 року поховають загиблого на війні військовослужбовця Миколу Луканюка. Чоловік став на захист країни з перших днів повномасштабного вторгнення.

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Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків, пише Правда.іф.

2 лютого о 14:00 розпочнеться чин похорону військовослужбовця. Бійця поховають на кладовищі села.

Про загибель земляка повідомили на Facebook-сторінці села Радча.

Микола Луканюк народився 12 грудня 1972 року та проживав у Радчі Івано-Франківської громади.