У Франківській громаді сьогодні попрощаються з полеглим військовим Миколою Луканюком

У селі Радча на Івано-Франківщині 2 лютого 2025 року поховають загиблого на війні військовослужбовця Миколу Луканюка. Чоловік став на захист країни з перших днів повномасштабного вторгнення.
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Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків, пише Правда.іф.
2 лютого о 14:00 розпочнеться чин похорону військовослужбовця. Бійця поховають на кладовищі села.
Про загибель земляка повідомили на Facebook-сторінці села Радча.
Микола Луканюк народився 12 грудня 1972 року та проживав у Радчі Івано-Франківської громади.
“Вірний військовій присязі на вірність українському народу, мужньо та сумлінно виконавши свій військовий і громадянський обов’язок, Микола віддав своє життя, захищаючи рідну землю, своїх близьких і кожного з нас. Низько схиляємо голови перед пам’яттю героя Миколи, ім’я якого навіки вписане в історію України і викарбуване у нашій пам’яті”, — йдеться у дописі.