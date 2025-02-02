На Прикарпатті попрощалися із молодим воїном Іваном Бортейчуком

Сумна подія зібрала рідних та жителів Гвіздецької громади, в селі Хом’яківка, щоб провести Воїна Івана Бортейчука в останню путь.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Гвіздецьку територіальну громаду.

Висловити свої співчуття родині покійного приїхали побратими полеглого Героя, волонтери, представники місцевої і районної влади, військовослужбовці, священники, які відспівали Героя, відповідно до релігійних канонів біля будинку та на кладовищі. На подвір’ї зібралися всі, кому небайдуже людське горе і доля України. Всі, хто спроможний співчувати і кому болить втрата наших Захисників.

Після заупокійної панахиди похоронна процесія вирушила до Храму Івана Золотоустого в с. Хом’яківка, де й відспівали вірного сина України.

Не могли стримати сліз батько, мати Захисника, дружина, всі рідні та всі хто прийшов провести Героя в останню дорогу. Невтішне горе розривало їхні груди.

«Називав мене мамусенька. Якщо існують ідеальні сини, то це був мій Іван. Ні разу не дав мені приводу засмутитися, ні разу не розчарував мене. Його не цікавили безглузді розваги, він впевнено йшов за цінностями. Був добрий, життєрадісний і оптиміст. А ще дуже відповідальний і справедливий. Завжди посміхався, підтримував мене, а на мої материнські тривоги відповідав жартами“, – плакала Любов Бортейчук, згадуючи про сина.

На Хом’яківському кладовищі, де вже майорять жовто-блакитні прапори, над свіжою могилою додався ще один український стяг.

На прощання пролунали останні постріли військових на честь, шану і незабутню пам’ять про славного воїна, нашого молодого земляка Івана Бортейчука.

Позивний Івана БОРТЕЙЧУКА – “Бандера” став символом його незламності та відданості ідеалам.

Прапор України, яким було покрито домовину воїна, військовий урочисто вручив дружині загиблого Героя.