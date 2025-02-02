ЗСУ за добу “задвохсотили” понад 1300 окупантів: подробиці від Генштабу

Російські війська минулої доби втратили на фронті 1320 солдатів, 6 танків і 45 артилерійських систем. Дані уточнюються.
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Про це 2 лютого повідомив Генштаб, пише Правда.іф.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 02.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 840 360 (+1320) осіб ліквідовано
- танків – 9908 (+6)
- бойових броньованих машин – 20 667 (+14)
- артилерійських систем – 22 538 (+45)
- РСЗВ – 1267 (+1)
- засоби ППО – 1050
- літаків – 369
- гелікоптерів – 331
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23 793 (+99)
- крилатих ракет – 3054
- кораблів/катерів – 28
- підводних човнів – 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35 709 (+80)
- спеціальної техніки – 3729 (+2).