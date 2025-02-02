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ЗСУ за добу "задвохсотили" понад 1300 окупантів: подробиці від Генштабу
Диван на коліщатках в темній вітальні

ЗСУ за добу “задвохсотили” понад 1300 окупантів: подробиці від Генштабу

Автор: Світлана Якимчук
02/02/2025 08:15
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Російські війська минулої доби втратили на фронті 1320 солдатів, 6 танків і 45 артилерійських систем. Дані уточнюються.

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Про це 2 лютого повідомив Генштаб, пише Правда.іф.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 02.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 840 360 (+1320) осіб ліквідовано
  • танків – 9908 (+6) 
  • бойових броньованих машин – 20 667 (+14) 
  • артилерійських систем – 22 538 (+45) 
  • РСЗВ – 1267 (+1) 
  • засоби ППО – 1050 
  • літаків – 369 
  • гелікоптерів – 331 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23 793 (+99) 
  • крилатих ракет – 3054 
  • кораблів/катерів – 28 
  • підводних човнів – 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 35 709 (+80) 
  • спеціальної техніки – 3729 (+2). 