В Україні торік смертність перевищила народжуваність майже втричі

Лідером за кількістю новонароджених став Київ. Найбільше смертей зареєстрували на Дніпропетровщині.

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Про це свідчить звіт Міністерства юстиції, передає Правда.іф.

Загалом минулого року народилося 176,6 тисячі малюків. Це на 5,8% менше за показники 2023-го – тоді на світ з’явилося 187,3 тисячі дітей.

Лідерами за кількістю новонароджених стали:

Київ – 19,7 тисячі;

Львівщина – 15,6 тисячі;

Дніпропетровщина – 14 тисяч;

Одещина – 12,5 тисячі;

Київщина – 10,2 тисячі.

Також у 2024 році зафіксували 495 тисяч смертей, що майже не відрізняється від показників 2023-го – 496,2 тисячі. Найбільше людей померло у:

Києві – 35,5 тисячі;

Харківській області – 34,8 тисячі;

Одеській області – 32,1 тисячі;

Львівській області – 31,4 тисячі.

Так, смертність перевищила народжуваність у 2,8 раза.Найгірша демографічна ситуація на підконтрольних частинах Херсонщини й Донеччини. Там смертність перевищує народжуваність в 11 та 8,5 раза відповідно. Найкращі показники на Рівненщині та Волині. У цих областях смертність більша за народжуваність в 1,6 та 1,7 раза відповідно.