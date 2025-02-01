У Франківську запустили проєкт, в межах якого діти загиблих воїнів зустрічатимуться із батьковими побратимами

31 січня в Івано-Франківську відбулася третя зустріч в межах ініціативи “Зустріч з татковим побратимом”. На ній 13 ветеранів із Солотвинської громади зустрілися з родинами загиблих військовослужбовців.

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Під час заходу діти та ветерани грали в настільні ігри, а матері у цей час працювали з психологом, пише Правда.іф з посиланням на Суспільне.

На зустріч у простір “Ветеран Pro” у Франківську приїхали 13 ветеранів та дев’ятеро дітей загиблих воїнів із Солотвинської громади. Спершу — знайомство, після цього — ігри з дітьми. Така взаємодія потрібна для того, щоб діти відчували підтримку військових не тільки на фронті, але й в цивільному житті, каже психолог Володимир Кушнірюк.

Психолог Володимир Кушнірюк. Суспільне Івано-Франківськ

“Підібрані настільні ігри, що дозволять легко увійти у гру і себе проявити, відчути іншого, вчитися вигравати й програвати. Тобто відчути оту радість, “живинку” життя. Це вже — третя зустріч, і ми можемо бачити певну динаміку. Військові йдуть назустріч, є між ними контакт, ми бачимо іскри в їхніх очах. Ми бачимо, що люди готові контактувати та зустрічатися”, — говорить Володимир Кушнірюк.

На зустріч приїхали 13 ветеранів та дев’ятеро дітей загиблих воїнів із Солотвинської громади. Суспільне Івано-Франківськ

Ветеран Михайло Портей бере участь в ініціативі. Він служив у 115 механізованій бригаді. Чоловік став на захист країни у березні 2022 року. Під час бойового завдання отримав кульове поранення в обличчя. Згодом переніс сім операцій та готується до пластики лиця.

Ветеран Михайло Портей. Суспільне Івано-Франківськ

“Я думаю, що нам ці зустрічі дають впевненість у тому, що наступне покоління вірить в нашу Україну, в нашу перемогу. Діти, звичайно, хочуть спілкування. Як сказав один хлопчик: він дуже любить риболовлю, але батько загинув. І цій дитині треба якось допомогти, хоча б на той гачок надіти черв’яка, показати, як це робиться. Ми стараємося зближуватися з дітьми. Крім цього, говоримо й про війну, що батько дитини, який загинув, є героєм”, — розповідає Михайло Портей.

Ветерани грали в тематичні ігри з дітьми полеглих військових. Суспільне Івано-Франківськ

11-річна Дарина Сокольська відвідує такий захід вдруге. Вітчим дівчинки Руслан Приймак загинув 16 липня 2023 року в дорожньо-транспортній пригоді, коли повертався зі служби у відпустку. Після звістки про смерть дівчинка почала писати вірші. Каже: так переживає втрату близької людини.

11-річна Дарина Сокольська на передньому плані. Суспільне Івано-Франківськ

Поки діти грали в настільні ігри, їхні матері працювали з психологами.

Діти мають змогу пограти в ігри між собою та ветеранами. Суспільне Івано-Франківськ

Під час групового заняття жінки могли проявити біль втрати та відкрити себе, каже психологиня Мар’яна Яремчук. З її слів, після двох заходів п’ять жінок записалися на повторну консультацію до психолога.

Поки діти грали в настільні ігри, їхні матері працювали з психологом. Суспільне Івано-Франківськ

“Ми хочемо виявити, на якій стадії болю втрати вони є. Розуміємо: біль, коли рана кровить. Яка наша мета? Мета, щоб ця рана загоїлася, щоб вона зарубцювалася”, — говорить Мар’яна Яремчук.

Психологиня Мар’яна Яремчук. Суспільне Івано-Франківськ

Серед відвідувачок заходу — Олена Прокопишин. Її чоловік Микола Прокопишин на позивний Шкварок служив у 10 гірсько-штурмовій бригаді “Едельвейс”. Він загинув 14 січня 2023 року.

Підд час зустрічей ветерани спілкуються з родинами полеглих воїнів. Суспільне Івано-Франківськ

“На сьогоднішньому занятті ми проводимо психологічний ретрит. Ми малювали себе на одному аркуші, а на іншому — як ми бачимо свою сім’ю, своє майбутнє життя і ким для нас є суспільство. Після того, як кожна з нас намалювала, психолог з нами займався. Я вже неодноразово на таких терапіях. І вони десь дають розуміння, щоб подивитися на себе, у свою душу і розуміти, чого хочемо, куди нам далі рухатися”, — розповідає Олена Прокопишин.

Дружина полеглого воїна Олена Прокопишин. Суспільне Івано-Франківськ

На зустріч з ветеранами жінка прийшла з донькою. Каже, що відразу після смерті чоловіка дівчинка закрилася. Після занять з психологом почала спілкуватися з однолітками та побратимами батька.

Донька полеглого воїна Надія Прокопишин. Суспільне Івано-Франківськ

“Ми познайомилися з одним приємним чоловіком. І він мені чимось нагадував батька. Можна так сказати. Хоча в думках я розумію, що мій тато все ж таки не з нами. Такі зустрічі дають також бійцям розуміння, що вони не забуті. Це — найголовніше. І вселяють віру, що з нами все буде добре, тому що вони — наші захисники. Ми маємо бути вдячні, що вони стали на оборону”, — каже Надія Прокопишин.

Загалом 90 ветеранів та родичів полеглих бійців відвідали такі зустрічі. Суспільне Івано-Франківськ

Така ініціатива виникла, аби зруйнувати бар’єр між ветеранами та родинами полеглих воїнів, каже директорка комунального закладу “Ветеран Pro” Любов Василів.

У межах проєкту відбулися три зустрічі. Суспільне Івано-Франківськ

“На певному етапі зрозуміли, що ми, як жінки, не можемо дати того чоловічого стрижня. Час минає, а дитина хоче спілкуватися з чоловіком. Також у ветеранів є певний бар’єр. Вони інколи бояться спілкуватися з рідними своїх побратимів, які загинули, інколи відчувають провину, не знають, що сказати. І ми захотіли зрушити ці кордони, щоб хлопці зрозуміли, що у нас до них абсолютно немає претензій. Наших чоловіків вбив мос***ь”, — розповіла Любов Василів.

За її словами, в межах проєкту відбулися три зустрічі, які відвідали загалом 90 ветеранів та родичів полеглих бійців. Наступний захід відбудеться 14 лютого.