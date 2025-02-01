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В Одесі у морозильній камері знайшли тіло однорічної дитини
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Одесі у морозильній камері знайшли тіло однорічної дитини

Автор: Світлана Якимчук
01/02/2025 21:38
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Тіло дитини віком 1 рік і 3 місяці було виявлено у морозильній камері в одній із квартир у Пересипському районі.

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Як встановили поліцейські, хлопчик зі старшою на рік сестричкою, мешкав з 18-річною матір’ю та її 44-річним неодноразово судимим співмешканцем.

З матір’ю і чоловіком працюють слідчі. Дворічну дівчинку вилучено з сім’ї та тимчасово поміщено у лікарню.

На місці події працювали слідчі та криміналісти слідчого управління ГУНП в Одеській області з мобільною ДНК-лабораторією, слідчо-оперативна група відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України. Тіло хлопчика скеровано на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті. Слідчі дії тривають. Процесуальне керівництво здійснює Суворовська окружна прокуратура міста Одеси.