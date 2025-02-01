Прикарпатського військового Дмитра Маціруту нагородили “Золотим хрестом”

Головнокомандувач Збройних сил України нагородив почесним нагрудним знаком “Золотий хрест” старшого сержанта Дмитра Маціруту на псевдо Мацик з Івано-Франківщини.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, пише Правда.іф.

Дмитро Мацірута служить у 68 окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша.

“Мацик” полює на гелікоптери… Перебуваючи у складі мобільної вогневої групи неподалік одного з населених пунктів Покровського напрямку, старший сержант виявив ворожий БпЛА “Орлан” і відкрив по ньому вогонь зі стрілецької зброї. Влучні постріли з кулемета перетворили ціль на купу уламків”, — йдеться у дописі.

Згодом Дмитро Мацірута виявив із побратимами ще одну ціль — російський гелікоптер Мі-24. Бійці здійснили пуск із зенітно-ракетного комплексу “Stinger” і влучили. Гелікоптер розвернувся і сховався за рельєфом місцевості. Автори допису припускають, що Мі-24 розбився. Доля екіпажу — невідома.