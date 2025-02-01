Митники затримали прикарпатця із контрабандою алкоголю на 1 мільйон гривень

Першого лютого в пункт пропуску «Краковець-Корчова» прибув із Польщі «Mercedes-Benz Sprinter» під керуванням 21-річного жителя Прикарпаття.

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Про випадок розповіли у Львівській митниці, пише Правда.іф.

Для проходження митного контролю водій обрав смугу «червоний коридор» та задекларував лише особисті речі.

Однак під час огляду автомобіля у вантажному відділенні працівники митниці виявили 107 пляшок незадекларованих алкогольних напоїв: віскі, бренді, граппа, коняки.

За даним фактом складено адмінпротокол, відповідно до ч. 3 ст. 471 МКУ. Орієнтовна вартість товарів – близько 1 мільйона гривень.