У Івано-Франківську презентували фільм про легіонерів ГУР

Сьогодні у кінотеатрі “Космос” відбувся спеціальний показ фільму «Одного літа в Україні», присвяченого добровольцям Інтернаціонального легіону Головного управління розвідки, інформує Правда.іф.

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Стрічка розповідає про повномасштабну російсько-українську війну очима іноземних добровольців.

Головними героями фільму стали військові підрозділу Міжнародного легіону Головного управління розвідки, які виконують бойові завдання на найгарячіших напрямках фронту.

Герої фільму – два американських добровольці, які діляться своїм досвідом на камеру та рефлексують на особисті й політичні теми. Також героями фільму стали військовослужбовці з різних куточків світу, зокрема з Великої Британії, Німеччини, Фінляндії, Австралії та США, які після 24 лютого 2022 року вирішили стати на захист України та долучилися до служби у ГУР.

“Україна дуже гарно нас прийняла, ми чуємо від людей багато слів подяки. Хоча бувають проблеми з мовним бар’єром. «Одного літа в Україні» – це документальне кіно, ми не актори, а солдати, тому намагалися ігнорувати камеру і просто робити свою роботу “, – каже один з героїв фільму Мюрей.

Стрічку знімали півроку: на полігоні, в США, а також в зоні бойових дій. Також у фільмі були використані матеріали кінооб’єднання Вавилонʼ13. Фільм на 99% англомовний, він розрахований на закордонного глядача.

Автором ідеї та головним режисером фільму став Володимир Тихий.

У стрічці можна побачити кадри бойової роботи, підготовку бійців під час тренувань на полігоні, а також послухати їхні роздуми про життя та війну в Україні.

За час служби бійці стають справжніми друзями: разом працюють, навчаються та відпочивають. Місяці спекотного літа для них проходять непросто. А високий темп тренувань і служби витримують не всі новобранці.