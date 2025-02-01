Скорботна Тисменицька громада провела на вічний спочинок 18-річного Героя Івана Палія

01 лютого у селі Старі Кривотули Тисменицької громади попрощалися із вісімнадцятирічним Героєм Іваном Палієм, який віддав життя у боротьбі за Україну.

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Напередодні мешканці сіл Марківці, Одаї та Старі Кривотули “живим ланцюгом” навколішки зустрічали полеглого Захисника. Про це пише Правда.іф з посиланням на Тисменицьку міську раду.

Востаннє попрощатися з Героєм прийшли: керівництво Тисменицької громади та старостинського округу, рідні та близькі Захисника, побратими із легендарної Третьої окремої штурмової бригади та громадськість.

Палій Іван Михайлович народився 02.07.2006 року. Навчався у Старокривотульській школі, захоплювався футболом та дзюдо. Згодом навчався в Отинійському професійному ліцеї, де здобув фах кухаря-офіціанта. З 16-річного віку працював на будівництві за кордоном. Навчався у коледжі в Лондоні. З настанням повноліття повернувся в Україну.

Влітку 2024 року підписав контракт із Третьою окремою штурмовою бригадою. Був солдатом, командиром машини 2 штурмового відділення в/ч А4698.

Загинув 26.01.2025 року поблизу населеного пункту Новоєгорівка Сватівського району Луганської області, захищаючи територіальну цілісність нашої держави.

У Героя залишилися батьки та сестра.