ПНУ ім. Василя Стефаника офіційно перейменовано на КНУВС

15 серпня університет офіційно отримав нову назву — Карпатський національний університет імені Василя Стефаника. Завершено всі юридичні процедури.

Пише Правда.ІФ з посиланням на КНУВС

Зміна назви має кілька ключових причин:

Нова назва «Карпатський» допомагає краще ідентифікувати університет на міжнародній арені та сприяє розширенню партнерства з країнами ЄС і США. Слово «Прикарпатський» не має зрозумілого перекладу на інші мови, що ускладнювало комунікацію.

Назва «Прикарпаття» з’явилася в радянський період і, на думку керівництва, затирає зв’язок регіону з його історичним центром – Галичем та Галицько-Волинською державою. Перейменування відновлює історичну ідентичність.

Нова назва підкреслює статус університету як наукового, культурного та економічного центру всього Карпатського регіону. Це відповідає його участі у понад 50 європейських програмах та ініціативі «Колегіум Карпатікум», що об’єднав провідні університети гірського регіону.