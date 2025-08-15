ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Офіційна зміна назви університету на КНУВС.
Диван на коліщатках в темній вітальні

ПНУ ім. Василя Стефаника офіційно перейменовано на КНУВС

Автор: Уляна Роднюк
15/08/2025 21:45
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

15 серпня університет офіційно отримав нову назву — Карпатський національний університет імені Василя Стефаника. Завершено всі юридичні процедури.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Пише Правда.ІФ з посиланням на КНУВС

Зміна назви має кілька ключових причин:

Нова назва «Карпатський» допомагає краще ідентифікувати університет на міжнародній арені та сприяє розширенню партнерства з країнами ЄС і США. Слово «Прикарпатський» не має зрозумілого перекладу на інші мови, що ускладнювало комунікацію.

Назва «Прикарпаття» з’явилася в радянський період і, на думку керівництва, затирає зв’язок регіону з його історичним центром – Галичем та Галицько-Волинською державою. Перейменування відновлює історичну ідентичність.

Нова назва підкреслює статус університету як наукового, культурного та економічного центру всього Карпатського регіону. Це відповідає його участі у понад 50 європейських програмах та ініціативі «Колегіум Карпатікум», що об’єднав провідні університети гірського регіону.