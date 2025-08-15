ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У центрі Франківська планують створити площу Героїв
Автор: Олег Мамчур
15/08/2025 21:18
В Івано-Франківську розглядають ідею облаштування нового меморіального простору для вшанування загиблих захисників — площу Героїв.

Про це міський голова Руслан Марцінків розповів в ефірі радіо «РАІ» 15 серпня, пише Фіртка.

За словами посадовця, планують зробити частину вулиці Грушевського, де розташований кінотеатр «Люм’єр», пішохідною та встановити там стелу з прізвищами полеглих воїнів.

«Хочу, щоб це було місце, де можна покласти свічку чи квіти. До інтерактивної дошки цього не зробиш, тому треба поєднати традиційний та сучасний формат», — пояснив мер.

Поруч зі стелою планують встановити й інтерактивну панель.

«Вона могла б показати додаткову інформацію про кожного героя», — зазначив Марцінків.

За його словами, реалізація ідеї потребує обговорення з родинами загиблих.

«У першу чергу тільки з родинами загиблих дорадитися і десь ухвалювати правильні рішення».

Мер додав, що проєкт перебуває на етапі обговорення.

«Це зараз на рівні ідеї, ми постійно обговорюємо різні варіанти. Але поки що це — етап обговорення», — уточнив міський голова.