У центрі Франківська планують створити площу Героїв

В Івано-Франківську розглядають ідею облаштування нового меморіального простору для вшанування загиблих захисників — площу Героїв.

Про це міський голова Руслан Марцінків розповів в ефірі радіо «РАІ» 15 серпня, пише Фіртка.

За словами посадовця, планують зробити частину вулиці Грушевського, де розташований кінотеатр «Люм’єр», пішохідною та встановити там стелу з прізвищами полеглих воїнів.

«Хочу, щоб це було місце, де можна покласти свічку чи квіти. До інтерактивної дошки цього не зробиш, тому треба поєднати традиційний та сучасний формат», — пояснив мер.

Поруч зі стелою планують встановити й інтерактивну панель.

«Вона могла б показати додаткову інформацію про кожного героя», — зазначив Марцінків.

За його словами, реалізація ідеї потребує обговорення з родинами загиблих.

«У першу чергу тільки з родинами загиблих дорадитися і десь ухвалювати правильні рішення».

Мер додав, що проєкт перебуває на етапі обговорення.