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Поблизу аеропорту Варшави перекинувся автобус з українцями: багато постраждалих
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Поблизу аеропорту Варшави перекинувся автобус з українцями: багато постраждалих

Автор: Олег Мамчур
29/04/2025 13:12
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16 осіб, серед яких дитина, потрапили до лікарень після двох серйозних аварій, що сталися у вівторок вранці на швидкісній дорозі біля аеропорту Варшави.

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Про це, як пише “Європейська правда”, повідомляє RMF FM.

У вівторок вранці, 29 квітня на швидкісній дорозі S2 поблизу аеропорту Шопена у Варшаві сталися дві серйозні ДТП.

Спочатку автобус, що перевозив громадян, зокрема України та Білорусі, на з’їзді з траси S2 на трасу S7, врізався в охоронні бар’єри і перекинувся на бік. У цьому місці є крутий поворот, і саме там сталася аварія.

Після чого, під час рятувальних робіт, сталася ще одна небезпечна аварія. У машину пожежної охорони, яка приїхала на попередній виклик врізалася вантажівка.

До лікарень потрапило загалом 16 осіб, серед них дитина. Стан двох постраждалих важкий. Їх національність не уточнюють.

Зранку на місці працювало понад 100 пожежників і понад 70 медичних працівників. На проїжджій частині швидкісної дороги S2 на рівні селища Давиди, між розв’язками Пулавська і Аеропорт, розставлено медичні намети; частина проїжджої частини була заблокована.

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