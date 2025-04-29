На Івано-Франківщині розшукують 82-річного чоловіка. ФОТО

На Івано-Франківщині розшукують Романа Боднарука.

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Про це повідомила прикарпатка Юлія Гонтарук у соціальних мережах, пише Фіртка.

Як зазначають, в неділю, 27 квітня, Роман Боднарук виїхав з дому на автомобілі “ВАЗ” темно-зеленого кольору.

“Його телефон зафіксований у Заболотові. Можливо, чоловік поїхав в сторону Коломиї”, — йдеться у повідомленні.

Одягнений у фіолетову куртку, чорні штани, светр. При собі мав паспорт, посвідчення водія.