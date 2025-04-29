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На Івано-Франківщині розшукують 82-річного чоловіка. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Івано-Франківщині розшукують 82-річного чоловіка. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
29/04/2025 13:32
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На Івано-Франківщині розшукують Романа Боднарука.

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Про це повідомила прикарпатка Юлія Гонтарук у соціальних мережах, пише Фіртка.

Як зазначають, в неділю, 27 квітня, Роман Боднарук виїхав з дому на автомобілі “ВАЗ” темно-зеленого кольору.

“Його телефон зафіксований у Заболотові. Можливо, чоловік поїхав в сторону Коломиї”, — йдеться у повідомленні.

Одягнений у фіолетову куртку, чорні штани, светр. При собі мав паспорт, посвідчення водія.

“Можливо, хтось бачив самого чоловіка, або машину, повідомте, будь ласка, на номер 099 354 78 66. Будемо вдячні за будь-яку інформацію”, — йдеться у дописі.