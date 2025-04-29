На війні загинув Дмитро Герула з Обертина

27 квітня 2025 року на війні загинув Дмитро Герула, капітан, офіцер РЕБ 108 батальйону “Вовки Да Вінчі” 59 ОШБр, з Івано-Франківщини.

Про смерть бійця повідомили на сайті Стрийської міської ради.

Дмитро Герула народився 22 липня 1970 року. Після закінчення Обертинської середньої школи він навчався у Калінінградському авіаційному вищому училищі. З 1990 по 2000 роки служив у Калінінграді, Коломиї, Івано-Франківську та Стрию. Згодом Дмитро Герула працював начальником зміни столярів на підприємстві у Коломиї.

З початку повномасштабного вторгнення воював у лавах Збройних сил України. З 2024 року був начальником РЕБ 1 окремого штурмового полку Сухопутних військ 108 батальйону 59 бригади.

У Дмитра Герули залишилася дружина, троє дітей і сестра. Бійця поховають у місті Стрий на Львівщині, де він жив із сім’єю.