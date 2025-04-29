У Франківську затримали жінку, яка порушувала комендантську годину та перебувала у розшуку

Патрульні затримали жінку, яка порушувала комендантську годину та перебувала у розшуку.
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Про це повідомили в Патрульній поліції Івано-Франківської області, пише Правда.
Днями, патрулюючи на вулиці Галицькій, поліцейські виявили жінку, яка перебувала на вулиці у комендантську годину.
Спілкуючись з 25-річною громадянкою інспектори встановили, що остання перебуває в активному розшуку Надвірнянським РУП ГУНП в Івано-Франківській області за частиною 4 статті 185 (Крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану) ККУ.
Для встановлення всіх обставин інспектори викликали слідчо-оперативну групу.