Побив вітрини та розкидав товари: на Снятинщині чоловік влаштував дебош в магазині

Нещодавно Снятинський районний суд виніс вирок уродженцеві села Стецева за хуліганство.

Як йдеться у матеріалах справи, інцидент трапився 29 листопада 2024 року о 15:30. Обвинувачений влаштував словесний конфлікт з власницею магазину «Сімейний міні-маркет». У грубій формі ображав її нецензурною лайкою та погрожував.

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Потім перекинув на підлогу лоток з яйцями та касовий апарат, які знаходилися на прилавку, а також дві скляні вітрини з солодощами. Крім того, рукою розбив одну скляну вітрину, а потім вирвав із кріплення монітор комп`ютера, по якому наніс один удар правою ногою. Після цього чоловік покинув приміщення магазину. Так, він наніс підприємиці майнову шкоду в розмірі 11 979, 40 грн.

У суді потерпіла розповіла, що обвинувачений придбав коньяк та продукти. Присівши за столик у магазині, почав пити куплений алкоголь. Через деякий час, коли треба було здійснити оплату, він відмовився розраховуватись та почав її ображати нецензурними словами. Скидав товар з прилавків та побив скляні вітрини з товарами, копав ногами касовий апарат. Цей конфлікт призупинив роботу магазину й завдані збитки не були відшкодовані. Тому потерпіла просила суворо покарати обвинуваченого.

Крім того, жінка заявила цивільний позов, в якому просила стягнути з обвинуваченого на її користь 10 835,80 грн матеріальної шкоди, 25 000 грн моральної шкоди та витрати про надання правової допомоги в розмірі 21 000 грн.

Дослідивши усі матеріали справи, суд визнав обвинуваченого винним у вчиненні кримінального проступку та призначити йому покарання у вигляді 3 років пробаційного нагляду.

А також вирішив стягнути з обвинуваченого на користь потерпілої 10 835 завданої матеріальної шкоди, 10 000 гривень моральної шкоди та 8 000 витрат на надання правової допомоги.