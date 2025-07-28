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Прикарпатським аграріям радять бути насторожі через можливе поширення сарани
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Прикарпатським аграріям радять бути насторожі через можливе поширення сарани

Автор: Олег Мамчур
28/07/2025 19:59
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Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області закликає сільгоспвиробників області до посилення моніторингу за посівами через активізацію сарани у південних регіонах країни.

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Такий заклик опублікували на facebook-сторінці Держпродспоживслужби Прикарпаття.

“У зв’язку з активізацією розвитку саранових в південних регіонах України, Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області звертає увагу сільгоспвиробників, органів місцевого самоврядування та інших зацікавлених сторін на важливість проведення постійного фітосанітарного моніторингу, з метою своєчасного виявлення та контролю чисельності і шкідливості цих потенційно небезпечних комах. Регулярного обстеження сільськогосподарських угідь, неорних земель, пасовищ і прибережних зон”, – йдеться у повідомленні.

За словами фахівців, сприятливі кліматичні умови можуть стимулювати розвиток личинок сарани, що створює потенційну небезпеку для врожаїв зернових культур. Особливо вразливими є кукурудза, просо, сорго, пшениця, а також дикорослі рослини, як-от очерет і пирій.

“Сарана – типовий поліфаг. За певних умов вона може утворювати щільні осередки й мігрувати у пошуках кормової бази, завдаючи значних збитків агросектору”, – зазначають у Держпродспоживслужбі.

В Україні зафіксовано до 20 видів саранових, серед яких італійська (Calliptamus italicus), перелітна (Locusta migratoria) та марокканська (Dociostaurus maroccanus).

Відомство рекомендує аграріям, органам місцевого самоврядування та іншим зацікавленим сторонам регулярно обстежувати сільськогосподарські угіддя, неорні землі, пасовища та прибережні зони, а у разі виявлення осередків сарани — невідкладно вживати заходів реагування.