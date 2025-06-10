Податкова стягує з “Івано-Франківськводоекотехпрому” 142 млн грн боргу

Головне управління ДПС в Івано-Франківській області звернулося в суд з позовною заявою до комунального підприємства “Івано-Франківськводоекотехпром” про стягнення податкового боргу на суму 142,4 млн грн.

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Про це пише КУРС з посиланням на ухвалу Івано-Франківського окружного адміністративного суду.

Підставою звернення до суду є невиконання зобов`язань підприємством щодо сплати заборгованості за субкредитними договорами, укладених між КП “Івано-Франківськводоекотехпром” та Міністерством фінансів України у рамках проєктів Світового банку та ЄБРР.

Серед заявлених сум до стягнення:

понад 112 млн грн — основний борг за двома договорами;

майже 23 млн грн — пеня і штрафи за порушення валютного законодавства;

понад 7,2 млн грн — відсотки за користування кредитами;

майже 10 тис. грн — плата за надання державних гарантій.

Третіми особами у справі виступають Міністерство фінансів України, Державна казначейська служба та Івано-Франківська міська рада.

6 червня Івано-Франківський окружний адміністративний суд відкрив провадження та ухвалив розглядати справу в порядку спрощеного позовного провадження без судового засідання та виклику сторін, передбаченого ст. 262 КАС України.