На Франківському ринку з’явилися перші білі гриби. ФОТО

З настанням сезону центральний ринок Івано-Франківська заповнили перші грибники.

Наші журналісти вирушили туди, аби дізнатися ціни на перші білі гриби цього року.

На центральному ринку можна побачити грибників з Івано-Франківського району. Як кажуть, перші правдиві, зазвичай, червиві та водянисті.

«Але зараз уже більш ідуть чисті гриби», – каже продавчиня Тетяна.

Наразі за кілограм білих просять 400 гривень Гриби невеликого розміру, але чисті та не червиві.

Що буде з цінами на гриби далі, поки невідомо. Але продавці припускають, що вартість падатиме. А от у тому, що після дощів їх стане більше, і грибники, і покупці не сумніваються.