ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Франківському ринку з'явилися перші білі гриби. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Франківському ринку з’явилися перші білі гриби. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
10/06/2025 12:06
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
blagodeveloper.com/promotional-landing/
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

З настанням сезону центральний ринок Івано-Франківська заповнили перші грибники.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Наші журналісти вирушили туди, аби дізнатися ціни на перші білі гриби цього року.

На центральному ринку можна побачити грибників з Івано-Франківського району. Як кажуть, перші правдиві, зазвичай, червиві та водянисті.

«Але зараз уже більш ідуть чисті гриби», – каже продавчиня Тетяна.

Наразі за кілограм білих просять 400 гривень Гриби невеликого розміру, але чисті та не червиві.

Що буде з цінами на гриби далі, поки невідомо. Але продавці припускають, що вартість падатиме. А от у тому, що після дощів їх стане більше, і грибники, і покупці не сумніваються.