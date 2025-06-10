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Туристичний збір на Івано-Франківщині за п'ять місяців зріс на 52%
Диван на коліщатках в темній вітальні

Туристичний збір на Івано-Франківщині за п’ять місяців зріс на 52%

Автор: Олег Мамчур
10/06/2025 11:34
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За перші п’ять місяців 2025 року громади Івано-Франківської області зібрали понад 21,2 мільйона гривень туристичного збору, що на 52% більше, ніж за аналогічний період торік.

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Найбільші надходження — традиційно з Поляницької громади, де розташований гірськолижний курорт Буковель, повідомляє начальник відділу туризму управління євроінтеграції громад і туризму департаменту міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад Івано-Франківської облдержадміністрації Віталій Передерко.

Зі слів посадовця, травень став місяцем підбиття підсумків зимового туристичного сезону на Прикарпатті. За офіційними даними, туристичний збір у регіоні сягнув 21,24 млн грн, демонструючи динамічне зростання порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Десять найкращих громад за надходженнями:

  1. Поляницька — 15,99 млн грн (+67%)
  2. Яремчанська — 2,31 млн грн (+19%)
  3. Івано-Франківська — 1,27 млн грн (+9%)
  4. Ворохтянська — 655 тис. грн (+13%)
  5. Верховинська — 225 тис. грн (+148%)
  6. Косівська — 139 тис. грн (+62%)
  7. Богородчанська — 97 тис. грн (+12%)
  8. Коломийська — 82 тис. грн (+4%)
  9. Вигодська — 54 тис. грн (–27%)
  10. Галицька — 42 тис. грн (+119%)

Загалом Карпати залишаються головним туристичним магнітом регіону.

“Успіх Поляницької громади підтверджує, що Буковель продовжує приваблювати туристів із високою купівельною спроможністю. Особливо помітно зростання Верховинської громади, яка показала найбільший приріст у 148%. Це свідчить про поступовий розвиток альтернативних зимових та етнотуристичних напрямків у гірських районах. Богородчанська громада активно конкурує серед мікродестинацій, тоді як Вигодська — єдина з 10 найкращих — демонструє спад інтересу туристів і має негативну динаміку. Уперше за роки спостережень у десятці найкращих — Галицька громада”, — написав посадовець.