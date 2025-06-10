Туристичний збір на Івано-Франківщині за п’ять місяців зріс на 52%

За перші п’ять місяців 2025 року громади Івано-Франківської області зібрали понад 21,2 мільйона гривень туристичного збору, що на 52% більше, ніж за аналогічний період торік.
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Найбільші надходження — традиційно з Поляницької громади, де розташований гірськолижний курорт Буковель, повідомляє начальник відділу туризму управління євроінтеграції громад і туризму департаменту міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад Івано-Франківської облдержадміністрації Віталій Передерко.
Зі слів посадовця, травень став місяцем підбиття підсумків зимового туристичного сезону на Прикарпатті. За офіційними даними, туристичний збір у регіоні сягнув 21,24 млн грн, демонструючи динамічне зростання порівняно з аналогічним періодом 2024 року.
Десять найкращих громад за надходженнями:
- Поляницька — 15,99 млн грн (+67%)
- Яремчанська — 2,31 млн грн (+19%)
- Івано-Франківська — 1,27 млн грн (+9%)
- Ворохтянська — 655 тис. грн (+13%)
- Верховинська — 225 тис. грн (+148%)
- Косівська — 139 тис. грн (+62%)
- Богородчанська — 97 тис. грн (+12%)
- Коломийська — 82 тис. грн (+4%)
- Вигодська — 54 тис. грн (–27%)
- Галицька — 42 тис. грн (+119%)
Загалом Карпати залишаються головним туристичним магнітом регіону.
“Успіх Поляницької громади підтверджує, що Буковель продовжує приваблювати туристів із високою купівельною спроможністю. Особливо помітно зростання Верховинської громади, яка показала найбільший приріст у 148%. Це свідчить про поступовий розвиток альтернативних зимових та етнотуристичних напрямків у гірських районах. Богородчанська громада активно конкурує серед мікродестинацій, тоді як Вигодська — єдина з 10 найкращих — демонструє спад інтересу туристів і має негативну динаміку. Уперше за роки спостережень у десятці найкращих — Галицька громада”, — написав посадовець.