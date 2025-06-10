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Основний напрямок — Київ: росіяни запустили по Україні сім ракет та понад 300 БПЛА
Диван на коліщатках в темній вітальні

Основний напрямок — Київ: росіяни запустили по Україні сім ракет та понад 300 БПЛА

Автор: Олег Мамчур
10/06/2025 11:02
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У ніч на вівторок, 10 червня, росіяни запустили по Україні сім ракет та понад 300 ударних безпілотників.

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Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

  • 315 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — рф;
  • 2 балістичними ракетами KN-23 із Воронезької область — рф;
  • 5 крилатими ракетами Іскандер-К із Курської область — рф.

Як зазначається, основним напрямком ворожого удару був Київ.

За попередніми даними, станом на 9.00 протиповітряною обороною знешкоджено всі сім ракет, а також 213 БПЛА, ще 64 було локаційно втрачені.

«Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 11 локаціях, падіння збитих (уламки) у 16 локаціях», — йдеться у повідомленні.