Відійшов у вічність один із засновників ОТБ “Галичина” Василь Ганущак

Відійшов у вічність один із засновників і творців Івано-Франківського обласного телебачення «Галичина» Василь Михайлович Ганущак.

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Його серце перестало битися на 77 році життя після кількох перенесених операцій, спричинених важкою хворобою, повідомили на сторінці ОТБ Галичина.

Впродовж своєї тридцятирічної професійної діяльності на ОТБ «Галичина» Василь Михайлович Ганущак працював телеоператором, головним інженером, заступником генерального директора, очолював профспілкову організацію нашої студії. Операторські роботи Василя Михайловича відзначені на багатьох телевізійних міжнародних і всеукраїнських фестивалях. У 2005 році Василя Ганущака нагороджено відзнакою «За заслуги в розвитку інформаційної сфери України». Також Василь Ганущак створив музей історії фото і відеоапаратури Прикарпаття.

Івано-Франківське обласне телебачення «Галичина» висловлює щирі співчуття сім’ї, родині, близьким і всім, хто знав, поважав і любив його.

Панахида – сьогодні, 10.06.2025р., о 18:00 в Будинку смутку на вул. Ребета.

Чин похорону – завтра, 11.06.2025р., о 08:00 в Будинку смутку на вул. Ребета і продовжиться на Коломийщині у рідному селі Василя Ганущака — Корничі.