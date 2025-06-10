У Калуші підозрюють матір у вбивстві трирічної доньки

Зранку 7 червня на спецлінію 102 поліції Калуша надійшло повідомлення від місцевої мешканки. Жінка повідомила, що з сусідньої квартири було чути дитячі крики та плач.

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Пише Правда.іф з посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

На місце події негайно прибув екіпаж поліції. Двері квартири ніхто не відчиняв, тож правоохоронці оперативно зв’язалися з власником помешкання, який надав доступ до приміщення.

“Під час огляду поліцейські виявили тіло малолітньої дитини – дівчинки, 2021 року народження. На місці події також перебувала мати дитини. Жодних пояснень вона не надала. У ході першочергових слідчих дій правоохоронці вилучили речові докази, що вказують на причетність 32-річної жінки до вчинення умисного вбивства”, – йдеться у дописі.

Фігурантку затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їй про підозру за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України. Йдеться про умисне вбивство малолітньої дитини. Суд обрав щодо підозрюваної запобіжний захід — тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.